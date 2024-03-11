Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского антироссийским болтуном. Об этом сообщает газета «Известия».

Расмуссен напомнил, что Сикорский еще до своего назначения на должность, «поблагодарил» США за взрыв трубопровода «Северный поток». Американский подполковник считает, что глава польского МИД будет и дальше осуществлять провокации в адрес России.

Он добавил, что в случае вмешательства в конфликт на Украине Польша потеряет всю свою армию. Расмуссен также надеется, что Запад не станет поставлять Киеву новые танки, крылатые ракеты и истребители F-16.

Ранее Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. При этом глава польского внешнеполитического ведомства не стал раскрывать, какие государства пошли на такой шаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что Западу больше нет смысла «отпираться».