Во Франции заявили, что Париж идет к «обществу войны»

Власти Франции идут не к военной экономике, а к полноценному «обществу войны», держа людей в страхе перед «внешней угрозой». Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В публикации отмечается, что в последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон все чаще заявляет о переходе к «экономике войны», подчеркивая необходимость производить больше вооружений на территории страны. Таким образом Париж сможет поставлять больше оружия Киеву, а также достигнет суверенитета в сфере обороны.

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«Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя», — заявил Филиппо.

По мнению политика, такие заявления властей — способ контролировать общество и оправдывать цензуру, в том числе закрытие Telegram-каналов с отличающейся от официальной позиции по конфликту на Украине. Лидер партии «Патриоты» подчеркнул, что французские оборонные заводы все еще не получили должных инвестиций, тогда как людям продолжают постоянно «насаждать страх».