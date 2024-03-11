В Китае приняли закон о расширении полномочий Коммунистической партии

Всекитайское собрание народных представителей приняло закон, предусматривающий предоставление Коммунистической партии КНР большего контроля над кабинетом министров Китая, Государственным советом. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Китай принял закон, предоставляющий Коммунистической партии больший контроль над кабинетом министров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что закон был принят 2883 голосами делегатов при восьми голосах «против» и девяти воздержавшихся в день закрытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

До этого сообщалось, что более 100 тысяч китайских чиновников попались на нарушении моральных норм, описанных в «Правилах из восьми пунктов» — кодексе поведения социалистических строителей с учетом местной специфики.