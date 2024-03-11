LRT: 50 автомобилей с российскими номерами могут конфисковать в Литве

Порядка 50 автомобилей с российской регистрацией могут конфисковать в Литве. Об этом заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире LRT.

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Она отметила, что в основном такие меры затронут те машины, которые участвуют в транспортном движении.

— Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках, — передает слова Фроловой-Милашене радио Sputnik.

Таможенный департамент Литвы 2 марта предупредил, что транспорт с российскими номерами должен покинуть территорию республики в течение следующей недели. Исключения предусмотрены для транспортных средств с регистрационными номерами РФ, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области.

Правительство Литвы с 1 марта запретило высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининградскую область. Ограничения будут действовать в железнодорожных пунктах Кяна и Кибартай. Именно на этих станциях останавливались российские поезда.

На фоне таких действий со стороны литовского руководства в Министерстве иностранных дел РФ предупредили об ответных мерах.