Глава Airbus рассказал о готовности Европы к существенным потрясениям

Исполнительный директор крупнейшей в Европе аэрокосмической и оборонной компании Гийом Фори заявил, что Европа не готова к таким существенным потрясениям, как военный конфликт с РФ или президентство бывшего американского лидера Дональда Трампа, который, как предполагается, намерен вывести США из НАТО. Своим мнением он поделился с газетой Guardian.

«Я не думаю, что Европа еще имеет тот уровень готовности, который необходим для конфликта между Европой и Россией. Давайте называть вещи своими именами. И похоже, что Россия наращивает свой оборонный потенциал», — сказал он.

По его словам, «Европе следует отнестись серьезно» к намерениям экс-президента США.

Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

До этого сообщалось, что идея Трампа по урегулированию конфликта на Украине за сутки предполагает сохранение за Россией Крыма и других территорий под ее контролем. Такую версию плана бывшего президента США обсуждают в «консервативных американских кругах», сообщает Bild. А газета Telegraph рассказывает о сценарии выхода США из НАТО. Согласно публикации издания, в Европе дипломаты серьезно восприняли слова Трампа о роли США в этом альянсе.