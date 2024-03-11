Ведущие мировые СМИ массово отозвали фото принцессы Уэльской

Ведущие мировые информационные издания отозвали опубликованное Кенсингтонским дворцом фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее трех детей из-за того, что оно «слишком отредактировано», пишет Daily Mail.

По данным газеты, ведущие СМИ – Reuters, Associated Press, AFP – отозвали фото из-за того, что оно, «вероятно, подвергнулось цифровым манипуляциям», передает РИА «Новости».

Также издание указывает, что пользователи сети Интернет под снимком обратили внимание на запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, где увидели признаки обработки при помощи цифрового редактора.

Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Кейт Миддлтон.

В Кенсингтонском дворце в данный момент комментировать ситуацию с фотографией не стали.

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Напомним, принцессу Кейт Миддлтон выписали из больницы 29 января. Как утверждают источники, близкие к королевской семье, Кейт восстанавливается после операции в коттедже «Аделаида» недалеко от Виндзорского замка. Принцесса не появлялась в поле зрения общественности достаточно долго. Она не посещала мероприятия и не публиковала посты в социальных сетях.