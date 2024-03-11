Протестующие в поддержку Палестины задержали прибытие участников «Оскара»

Протестующие в поддержку Палестины задержали прибытие участников кинопремии «Оскар» в кинотеатр Dolby Cinema в Лос-Анджелесе. Как сообщает The New York Times, вечером 10 марта в городе проходили сразу три крупных демонстрации.

По словам главы отдела по связям со СМИ Департамента полиции Лос-Анджелеса Келли Мунис, на самой крупной акции протеста присутствовало от 500 до 700 человек — они прошлись маршем по бульвару Сансет. Один из организаторов протеста Энтони Брайсон подчеркнул, что демонстранты пользуются возможностью привлечь внимание зрителей «Оскара» со всего мира к конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В публикации отмечается, что полицейские задержали одного из демонстрантов — его подозревают в избиении сотрудника правоохранительных органов. Также протестующие вступили в конфликт с мужчиной, который вскоре после начала акции вышел на улицу с флагами США и Израиля.

К вечеру масштабы протестов уменьшились, однако некоторые участники попытались прорваться через ограждение к церемонии вручения «Оскара». В частности, группа протестующих повредила сетчатый забор возле кинотеатра Dolby, из-за чего полиции пришлось его укреплять.