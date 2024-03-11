Министр: Турция не будет спрашивать разрешения на операции за рубежом

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что Анкара будет проводить операции в Ираке и другие трансграничные операции вне зависимости от того, одобрят ли это Россия и США. Об этом сообщает Hürriyet.

Гюлер добавил, что США продолжают поддерживать РПК («Рабочая партия Курдистана», в Анкаре ее считают террористической организацией), но «борьба с терроризмом не ведется с помощью террористов».

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы ни у кого ничего не спрашиваем и делаем то, что необходимо. Никто не должен забывать, что Турция - великое государство. Разрешений мы ни от кого не получали и не будем получать», - подчеркнул министр.

Гюлер отметил, что проблема борьбы с терроризмом стоит перед Турцией на протяжении 40 лет и стране необходимо «перейти на новый этап».

«Наша борьба не закончится до тех пор, пока шлюз безопасности не будет закрыт и север Ирака не будет очищен от террористов. <…> Мы полны решимости создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров вдоль наших границ», - подчеркнул министр.

В то же время Гюлер заявил, что у Турции «нет проблем ни с одной страной» и ее не интересуют земли какой-либо страны. Оценку коридора безопасности в 30-40 километров он объяснил тем, что террористы начинают представлять для Турции опасность, если им удается обосноваться на таком расстоянии.

По его словам, власти Ирака также заявляют, что РПК представляет для них опасность.

В январе 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие месяцы Анкара будет принимать новые меры по борьбе с терроризмом. Он пообещал, что летом Турция «завершит круг, который защитит ее границу с Ираком и устранит проблему терроризма». Эрдоган подчеркивал, что Вооруженные силы Турции обеспечат «безопасность каждого дюйма гор Северного Ирака».