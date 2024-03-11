Пока вы спали: сбитые БПЛА над регионами РФ и ответ Зеленского Папе Римскому

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Силы ПВО РФ за ночь сбили шесть украинских дронов в Брянской и Орловской областях

Российские средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника Украины в Брянской области и два в Орловской, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Летательные аппараты были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО они перехвачены и уничтожены четыре.

В строю остаются лишь 7 из 14 переданных Украине Великобританией танков

Только половина британских танков Challenger 2, переданных Украине в 2023 году, может быть задействована для ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

По словам украинских военнослужащих, бронированная машина имеет слишком большую массу. 5 из 14 танков вышли из строя, и ожидают запасных частей, доставка которых из Великобритании может занимать месяцы. Один был уничтожен российским беспиотником «Ланцет» и еще один используется Вооруженными силами Украины для подготовки танкистов в глубоком тылу.

Два Challenger 2 получили повреждения в ходе боевых действий, однако были отремонтированы, причем у одного из них был заменен ствол пушки.

Зеленский назвал инициативу Папы Римского "виртуальным посредничеством"

Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Он назвал ее «виртуальным посредничеством». По словам Зеленского, он благодарен тем капелланам, которые поддерживают «молитвой и разговором» украинских военных.

«Вот что такое "церковь с людьми". А не в 2 500 км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал Зеленский.

Посол РФ заявил о попытках США русофобской риторикой раскачать ситуацию в России

Москва рассматривает русофобскую риторику Вашингтона как провокацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, она направлена на иллюзорную цель раскачать ситуацию в стране. При этом американское министерство обороны называет РФ врагом США.

Так дипломат прокомментировал антироссийские заявления американских чиновников и законодателей перед выборами президента РФ.

AFP: Макрон посетит Киев в ближайшие недели

Французский лидер Эмманюэль Макрон совершит визит в Киев в ближайшие недели, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

О таком решении было объявлено после состоявшегося 10 марта телефонного разговора Макрона и Владимира Зеленского.

Стороны подтвердили свою приверженность к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений.