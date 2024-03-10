Конгрессмен заявил, что не видит альтернатив проекту помощи Киеву

Законопроект о выделении Украине $60 млрд имеет поддержку необходимого числа конгрессменов. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS.

«Конечно, нам не нужна альтернатива, когда есть всеобъемлющий, двухпартийный билль о национальной безопасности, поступивший из сената… В Вашингтоне каждый знает, что он наберет как минимум 300 голосов, если не больше», — заявил Джеффрис.

10 марта председатель специального комитета американского сената по разведке Марк Уорнер заявил, что международное сообщество больше никогда не должно доверять США, если они не смогут в скором времени помочь Украине.

Днем ранее сенат американского конгресса одобрил законопроект о выделении средств для работы нескольких федеральных ведомств до 30 сентября 2024 года.