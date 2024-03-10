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Полиция отпустила под залог мужчину, въехавшего в ворота Букингемского дворца

Мужчину, задержанного после того, как он врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, отпустили под залог.

Въехавшего в ворота Букингемского дворца мужчину отпустили под залог
© globallookpress.com

Об этом пишет газета inews со ссылкой на полицию.

«Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца, был освобожден под залог», — пишет издание.

Ранее Daily Express писало, что автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сотрудники полиции задержали водителя.

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