Въехавшего в ворота Букингемского дворца мужчину отпустили под залог

Мужчину, задержанного после того, как он врезался на автомобиле в ворота Букингемского дворца в Лондоне, отпустили под залог.

Об этом пишет газета inews со ссылкой на полицию.

«Мужчина, задержанный после того, как его машина врезалась в ворота Букингемского дворца, был освобожден под залог», — пишет издание.

Ранее Daily Express писало, что автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне, сотрудники полиции задержали водителя.