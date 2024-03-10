Нетаньяху ответил на критику Байдена

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что критика президента США Джо Байдена относительно поддержки граждан Израиля действующего главы правительства является необоснованной. Об этом сообщает издание Bild.

© Газета.Ru

«Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», — сказал Нетаньяху.

По словам главы правительства Израиля, его поддерживают «подавляющее большинство» израильских граждан.

До этого сообщалось, что тысячи протестующих израильтянин собрались в Кейсарии у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя его ухода в отставку. По информации издания, участники протеста, размахивая израильскими флагами и плакатами с надписями «Биби виноват, импичмент — сейчас!» собрались у въезда в город. В районе акции находится большое число полицейских.

СМИ: Байден поменял отношение к Нетаньяху

Также Нетаньяху раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку палестинской радикальной организации ХАМАС.