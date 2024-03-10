СМИ: Байден поменял отношение к Нетаньяху

Президент США Джо Байден поменял свое отношение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за принятых им решений по ситуации в секторе Газа за последние несколько недель. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Как отмечает издание, дело не в каком-то конкретном эпизоде, который заставил бы Байдена изменить отношение к Нетаньяху. Речь идет о "совокупности событий и решений премьер-министра за последние несколько недель" по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, отметили собеседники Axios. Американский лидер, подчеркивает портал, пошел на разрыв с премьером еврейского государства, которого он знает уже 40 лет, и его политикой в отношении Газы, но при этом остался на стороне Израиля и его борьбы с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Руководитель вашингтонской администрации, продолжает издание, надеялся, что сможет использовать обострение конфликта для продвижения своей сделки по нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии после окончания боевых действий в Газе. При этом, по данным Axios, во многих отношениях Байден считает Нетаньяху виновником того, что сделка в итоге сорвалась. Кроме того, Байден и представители его администрации высокого ранга "крайне расстроены тем, что они считают неблагодарностью со стороны" премьера еврейского государства, сообщает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.