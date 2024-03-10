В Будапеште прошла инаугурация нового президента Венгрии

Церемония инаугурации нового президента Венгрии Тамаша Шуйока, избранного депутатам парламента, состоялась перед президентским дворцом в Будапеште. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает РИА Новости.

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«Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться. Служение Родине, нации я считаю самой большой честью», — сказал Шуйок в инаугурационной речи.

Парламент Венгрии избрал 67-летнего Тамаша Шуйока новым главой государства. Он сменил на этом посту президента Каталин Новак, которая ушла в отставку после скандала с помилованием человека, причастного к преступлению, связанному с педофилией.

Кандидатура Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и христианских демократов, занимающих в парламенте 135 мест из 199. В ходе голосования политика поддержали все проправительственные депутаты, чем обеспечили его победу в первом туре.

Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в венгерской Кишкунфеледьхазе. В 1980 году окончил факультет политических наук и права Сегедского университета, в котором преподает конституционное право с 2005 года, а в 2013 году защитил докторскую диссертацию. С 1982 года работал юрисконсультом, потом занимался частной практикой, с 2000 по 2014 год был почетным консулом Австрии в Сегеде. С 2016 года занимал должность председателя Конституционного суда.