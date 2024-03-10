Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в Финляндии

Финские полицейские высадили из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, находившегося в нетрезвом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, политик входил в состав бизнес-делегации, сопровождающей главу эстонского МИД Маргуса Цахкну во время визита в Японию.

Источник отметил, что Рыйвас еще до посадки в самолет авиакомпании Finnair был сильно пьян. На борту лайнера он вступил в перепалку со стюардессами. Девушки были вынуждены вызвать стражей порядка. Правоохранители прибыли на борт и вывели экс-премьера из салона.

Директор бюро по связям с общественностью МИД Эстонии Лийза Тоотс пояснила, что в курсе инцидента, но не знает о том, по какой причине политика высадили из самолета.

«Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения», — заметила дипломат.

Таави Рыйвас признал, что его действительно высадили из самолета. По его словам, перед вылетом он не употреблял спиртных напитков, а спор со стюардессами завязался из-за использования ноутбука.