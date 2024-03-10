Два пилота авиакомпании Batik Air уснули во время полета

Два пилота лайнера Airbus A320 из авиакомпании Baltik Air одновременно заснули на 28 минут во время полета, пишет обозреватель Анушка Шарма в статье для индийской телекомпании NDTV.

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Автор статьи пояснила, что инцидент произошел во время перелета с острова Сулавеси в Джакарту.

По ее данным, один из пилотов недостаточно отдохнул в ночь перед полетом. Примерно через 90 минут после взлета самолета он попросил разрешения у своего напарника немного отдохнуть и заснул в своем кресле. Через некоторое время напарник также заснул.

В связи с этим самолет, на борту которого находилось 153 пассажира, частично потерял управление и сбился с курса. Центр управления полетами попытался связаться с бортом, однако не получил никакого ответа.

Через 28 минут один из летчиков проснулся, ответил ЦУП и вернул самолет на прежний курс. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали.

Глава управления по воздушному транспорту Минтранса Индонезии Кристи Энда Мурни заявила, что ведомство начало проверку в отношении пилотов. Кроме того, заметила она, будет проведено расследование в области ночных перелетов, связанное с управлением рисками усталости в Baltik Air и других операторов полетов.

Напомним, что в августе 2022 два пилота Ethiopian Airlines также уснули во время полета. Их отдых продлился значительно дольше. В итоге лайнер пролетел мимо аэропорта назначения. Летчики после пробуждения посадили борт на резервную точку.