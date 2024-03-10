Маск отреагировал на видео о мобилизации на Украине

Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, резко отреагировал на видеоролик, сделанный на украинско-румынской границе. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X выложил ролик, на кадрах которого украинские силовики жестоко обращаются с мужчинами, пытавшимися избежать насильственной мобилизации.

«Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько еще должно умереть?», — задал риторический вопрос Маск в комментарии к видео.

Ранее Маск положительно отреагировал на заявление руководителя ЧВК Blackwater Эрика Принса о необходимости завершения конфликта на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса.