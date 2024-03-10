Президент Словакии раскритиковала премьер-министра страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо испытывает «пределы демократии», заявила в интервью Financial Times президент республики Зузана Чапутова.

Фицо стал премьером в октябре 2023 года. В первые же дни он сделал ряд резких заявлений по украинской ситуации. В частности, пообещал заблокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

«Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство [Фицо] черпает вдохновение из Венгрии», — заметила Чапутова.

Журналисты заметили, что в Киеве Фицо называют «мини-Орбаном» из-за того, что он, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, высказывается против многих инициатив и законопроектов ЕС.

Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

Чапутова также выразила обеспокоенность судебной реформой, предложенной правительством. По ее мнению, она направлена на то, чтобы не допустить расследования деятельности премьера во время пребывания его партии у власти в прошлый раз.