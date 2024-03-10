Трамп заявил, что Байден превращает в дерьмо все, к чему прикасается

Экс-глава США Дональд Трамп жестко раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена. Он заявил, что всё, к чему прикасается Байден, «превращается в дерьмо». Видео с отрывком выступления Трампа в воскресенье начали стремительно набирать просмотры в соцсетях.

Трамп выступил на митинге своих сторонников в 40-тысячном городе Ром, штат Джорджия.

Он заявил, что если бы Байден не был президентом, не случилась бы инфляция в США, а мир избежал бы палестино-израильской войны и украинского кризиса.

«Всё, чего ни коснется Джо Байден, превращается в дерьмо, всё! — сказал Трамп.

После этого публика в течение десяти секунд одобрительно кричала и аплодировала экс-президенту США.

Ранее Трамп заявил, что Байден устроил бардак во всем мире и толкает человечество к ядерному апокалипсису.