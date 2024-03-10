Названы подробности инцидента с обналичкой денег мертвеца в США

В Аштабуле (штат Огайо, США) две женщины отвезли к банку тело 80-летнего Дугласа Лэймана, скончавшегося накануне, с тем, чтобы получить его деньги. Об этом пишет газета The Straits Times.

Журналисты заметили, что город находится в 50 км от Кливленда.

По данным газеты, 55-летняя Лорин Беа Ферало и 63-летняя Карен Касбом усадили тело в машине на пассажирском сиденье так, чтобы его было хорошо видно из окна.

Затем они подъехали к банку, зашли в кредитное учреждение и попросили кассира выдать наличку. Мужчина посмотрел в окно, убедился в наличии владельца денег, выдал запрошенную сумму — $900.

После получения денег женщины отвезли труп в медицинский центр округа Аштабула, где передали его персоналу клиники. При этом они не представились.

Американист рассказал, что в США почти нет телефонных мошенников

Медики после осмотра тела обратились в полицию. Стражи порядка в ходе расследования нашли женщин и предъявили им обвинения в краже и жестоком обращении с трупом, что является уголовным преступлением.

По данным газеты, история напоминает мрачную комедию 1989 года «Выходные у Берни», герои которой пытаются доказать всем, что их убитый работодатель в Хэмптоне еще жив, чтобы их не заподозрили в его убийстве.