Фанаты британской королевской семьи, ликуйте! В Сети появилась первая официальная фотография принцессы Уэльской после операции на брюшной полости. Неожиданная госпитализация Кейт в январе наделала много шума, а затем супруга наследника престола и вовсе пропала из поля зрения общественности, что привело к всевозможным слухам о ее местонахождении и состоянии. Так, обсуждали даже, что принцесса была в коме. Впрочем, представители дворца и сам принц Уильям опровергли эти домыслы, а позже папарацци и вовсе засняли Кейт впервые после операции.

Правда, по размытым кадрам из автомобиля сложновато было судить о состоянии принцессы, зато по новой официальной фотографии — вполне. На семейном снимке Кейт сидит в окружении своих троих детей — все в отличном расположении духа с широкими и искренними улыбками.

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«Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», — написала Кейт в X (бывший Твиттер).

Уточняется также, что фотография была сделана принцем Уильямом в Виндзоре на этой неделе, так что всем опасениям наконец можно положить конец: принцесса жива-здорова.