В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

Спецслужбы Турции задержали десятки подозреваемых, работавших под прикрытием в нелегальных религиозных учреждениях. Их обвинили в подготовке терактов перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X, передает ТАСС.

Министр отметил, что операция прошла на северо-западе страны, в Сакарье и была направлена против экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Всего арестовано 33 человека. Они работали «под прикрытием нелегальных молелен и медресе», финансово помогали экстремистам и готовили нападения.

«Они проводили подготовку к терактам и изучали возможности совершения нападений перед муниципальными выборами», — сказал Ерликая.

При обысках полиция нашла четыре пистолета и два ружья. Также конфискованы крупные суммы в валюте, запрещенные материалы террористической группировки и внутренняя документация.

Ранее Глава МВД Турции заявил, что стрельба у здания дворца правосудия в Стамбуле была актом терроризма.