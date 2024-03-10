Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова перепутал Украину с Ираком. Фрагмент интервью опубликовал телеканал MSNBC.

Отмечается, что в 2023 году американский лидер заявил, что Россия «проигрывает войну в Ираке». Кроме того, в 2022 году он называл Херсон Эль-Фаллуджей.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за [экс-главарём запрещённой в РФ международной террористической группировки «Аль-Каида» Усамой] бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — заметил Байден.

Напомним, что глава США постоянно делает ошибки, путает страны, попадает в курьезные ситуации, сообщает об общении с ушедшими людьми.

Восемь крупнейших ляпов Байдена в 2022 году

Так, политик рассказал, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем (1930-2017) и с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном (1916-1996).

Кроме того, во время выступления на саммите G20 в Дели Байден не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу.