Лондон пообещал поддержать Армению перед «угрозами ответных мер России»

Великобритания одобряет решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и намеревается оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер», заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Об этом пишет RT.

По данным портала, депутат британского парламента Роберт Бакленд направил в ведомство письменный запрос. Он попросил Минобороны рассказать о потенциальной выгоде для оборонной промышленности королевства в случае выхода Армении из ОДКБ.

Чиновник ответил, что Лондон будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания поддержки Еревану перед лицом якобы исходящих от России угроз ответных действий.

По словам Хиппи, любая выгода должна вписываться в рамки согласованных ограничений по оружейному эмбарго ОБСЕ, которое подписала Великобритания.

Никол Пашинян: Армения замораживает свое членство в ОДКБ

Вместе с тем, заметил замминистра, королевство продолжит тесно взаимодействовать с армянской стороной «в поиске возможностей углубления сотрудничества».

Западные страны намереваются «перетянуть» Армению в европейские структуры, предположил сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он уточнил, что Никола Пашиняна продвигали на должность премьер-министра республики с тем, чтобы реализовать этот замысел.