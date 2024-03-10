СМИ: иранское судно помогает хуситам наносить удары

Боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) произвели серию нападений на контейнеровозы после того, как иранское судно «Бешхад» отправилось в Аденский залив. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

Автор статьи отметил, что иранский корабль на протяжении многих лет почти неподвижно находился в Красном море. 11 января он снялся с якоря и отправился в Аденский залив.

По его данным, после этого хуситы совершили серию нападений. Так, контейнеровоз Gibraltar Eagle был атакован 15 января, Genco Picardy — 17 января, Maersk Detroit и Marlin Luanda — 24 и 26 января.

В начале февраля американские спецслужбы провели кибератаку на «Бешхад». После этого наблюдалось определенное «затишье», которое закончилось успешной атакой хуситов на сухогруз Rubymar, отметил эксперт.

Экипажи судов нашли способ, как избежать атак хуситов

В марте боевики движения нанесли удар по сухогрузу True Confidence. «Бешхад» в момент атаки находился в 43 морских милях (примерно 80 км) о него. В результате удара погибли три моряка.

Напомним, что движение «Ансар Алла» нападает на суда Израиля, США, Великобритании с осени 2023 года. Руководители хуситов требуют, чтобы Тель-Авив вывел войска из сектора Газа, а Лондон и Вашингтон прекратили поддержку Израиля и завершили операцию в Красном море.