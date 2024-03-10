13 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе
Среди них женщины и дети. Под огнём оказалось здание, в котором укрывался 21 перемещённый палестинец, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Я был единственным мужчиной там», – рассказал переживший атаку мужчина.
Ранее СМИ со ссылкой на данные правительства анклава сообщали, что в регионе 90% мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за ударов Иерусалима.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что на восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов.