Более 80 человек отравились мясом морской черепахи в Танзании

В Танзании девять человек умерли и ещё 78 госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что ЧП произошло на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар.

Информацию об отравлении подтвердили результаты лабораторных тестов.

Ранее стало известно, что трое моряков с турецкого рыболовецкого судна скончались в Абхазии, состояние ещё четверых оценивается как тяжёлое.