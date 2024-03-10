В Израиле прошла крупная акция протеста с требованием отставки Нетаньяху

Тысячи протестующих снова собрались в субботу в израильских городах, включая Тель-Авив, Иерусалим и Кесарию, чтобы потребовать всеобщих выборов и отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху от должности.

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На площади Демократии в Тель-Авиве протестующие скандировали: "Мы не остановимся, пока Биби (Нетаньяху) не арестуют!". "Нет правительству террористов!", - кричала толпа. "Ты лидер, ты виноват!" - скандировали другие протестующие.

Антиправительственная демонстрация в Тель-Авиве прошла на улице Каплана - в главном месте прошлогодних протестов против правительственной реформы судебной системы. Другой митинг, состоявшийся на площади возле Тель-Авивского музея искусств, был посвящен возвращению заложников, похищенных в Газе 7 октября, сообщает Times of Israel.

На несколько месяцев война и травмы, нанесенные нападением ХАМАСа, отодвинули на второй план политические разногласия, которые, как многие опасались, угрожали расколоть израильское общество на протяжении всего 2023 года. Реформа судебной системы, проведенная правительством в прошлом году, вызвала бурные демонстрации по всей стране. Однако через несколько недель после 7 октября эти разногласия начали проявляться вновь и достигли кульминации в субботних вечерних политических митингах.

Ночью вспыхнули столкновения между израильской полицией и некоторыми демонстрантами. Антиправительственные протестующие в Тель-Авиве прорвались через полицейский барьер на улице Бегина и заблокировали основные транспортные магистрали, скандируя лозунги о необходимости немедленных выборов, что побудило полицию применить силу, чтобы их подавить. По информации CNN, израильская полиция арестовала 16 человек, заявив, что они нарушили приказ, пересекая барьеры, бросая дымовые шашки и "выстреливая газовой гранатой" как в протестующих, так и в полицию. На фотографиях с места инцидента видно, как полицейские, в том числе на лошадях, пытаются разогнать людей, а некоторые из них применили к протестующим водометы.