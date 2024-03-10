В Сети обрушились на Байдена из-за его слов об американских ценностях

Джо Байден на своей странице в социальной сети Х написал, что с возрастом стал «яснее понимать некоторые вещи». Пользователи сети Х раскритиковали его за это высказывание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопутствующую публикацию.

«Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи», — написал Байден.

Он захотел подкрепить собственные слова авторитетом и добавил, что Соединенные Штаты определили такие ценности, как порядочность, честность, равенство и достоинство.

«Ни одной из этих ценностей ты не обладаешь», — посчитал Librarian Media.

Kelly назвала его худшим президентом в истории США, который стал национальным позором и «облажался» по всем перечисленным пунктам. AliceInCommieLand считает Байдена «лжецом, мошенником и расистом».

«Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!» — указал Patriot Dad.

Matthew J show напомнил, что «весь мир смеется над маразматиком Байденом», который в данный момент управляет огромной страной.

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Издание напоминает, что Джо Байден — старейший президент США, которому 20 ноября исполнился 81 год. Его неоднократно просили пройти тест на когнитивные способности и доказать, что он еще способен достойно выполнять свои обязанности. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и уверяет, что проблем со здоровьем у него нет.