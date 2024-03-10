Французский политик рассказал об опасных последствиях изъятия активов России

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо раскритиковал планирующееся ЕС и США изъятие французских активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь, в том числе, там много французских активов. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо в интервью РИА Новости.

Политик считает, что изъятие активов России нужно Западу для провоцирования РФ на ответные действия, чтобы потом обвинить ее.

Ранее «СП» писала о том, что страны НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса.

Кирби: Для изъятия замороженных активов РФ Байдену нужны новые полномочия