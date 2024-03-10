Жене Зеленского напомнили о компромате

Елена Зеленская опубликовала в социальной сети Х пост, в котором призвала граждан Украины к борьбе. Украинские пользователи негативно отреагировали на этот призыв, припомнив «компромат» на жену лидера Украины, который когда-то раскрыл бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост Зеленской в социальной сети Х.

В 2019 году Порошенко выложил скриншот страницы Зеленской в социальной сети Facebook* (деятельность Meta, которая владеет Facebook и Instagram, запрещена в России и признана экстремистской) с публикацией от 2014 года. В ней тому, кто сообщит информацию о передвижении украинских военных в Донбассе, предлагалось вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

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Зеленская признала, что поделилась этой публикацией, но в то же время заявила о «незнании» принципов работы социальной сети.

Кроме того, жена украинского лидера сослалась на плохую память — она не может вспомнить, с какой страницы сделан репост. После этого ее занесли в базу данных сайта «Миротворец».