Активист прервал предвыборное выступление Байдена в Джорджии

Выступление президента США Джо Байдена в штате Джорджия было прервано пропалестинским активистом. Об этом, ссылаясь на трансляцию мероприятия, сообщает РИА Новости.

Через несколько минут после начала выступления Байдена один из присутствующих в зале выкрикнул, что в секторе Газа страдает огромное количество палестинцев. Глава государства в ответ попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали, поддерживая президента, скандировать: "еще четыре года!".

Спустя несколько минут после начала выступления кто-то из зала выкрикнул, что в Газе погибают десятки тысяч палестинцев. Байден в ответ на это попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали скандировать "еще четыре года", поддерживая президента. Из кадров официальной трансляции не ясно, был ли протестующий выведен из зала. До этого сообщалось, что пропалестинские активисты сорвали речь первой леди США.

Байден рассказал о сожалении после обращения к конгрессу