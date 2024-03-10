Байден пообещал никогда не оставлять Израиль

Американский лидер Джо Байден заявил, что у США нет «красной линии» в отношении действий Израиля в секторе Газа.

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Об этом информирует телеканал MSNBC.

«Я никогда не оставлю Израиль», — сказал он.

По словам Байдена, оборона Израиля всё ещё имеет решающее значение, поэтому никакой красной линии нет.

При этом американский президент заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которые гибнут из-за боевых действий.