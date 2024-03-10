Нетаньяху назвал срок завершения операции против ХАМАС

Военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа может быть завершена через один-два месяца, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — сказал он в интервью Politico.

Ранее американский лидер Джо Байден отметил, что Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которое гибнет из-за боевых действий.

Нетаньяху ответил на критику Байдена

До этого Нетаньяху заявил о намерении расширить зону боевых действий в секторе Газа.