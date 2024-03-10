На протестах в Тель-Авиве произошли задержания

В ходе массовой акции протеста в столице Израиля городе Тель-Авиве было задержано 16 человек, сообщает местное издание Haaretz.

«Шестнадцать человек были задержаны на демонстрациях против правительства Биньямина Нетаньяху», - пишет издание со ссылкой на израильскую полицию.

Известно, что демонстрации против действий властей проходила в городах Хайфа, Беэр-Шева, Кесария и в Тель-Авиве. Протестующие недовольны как судебной реформой, так и усилиями по освобождению заложников, взятых повстанцами ХАМАС.

Ранее «СП» писала о том, что страны НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса.

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