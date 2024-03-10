Байден рассказал о сожалении после обращения к конгрессу

Президент США Джо Байден выразил сожаление о том, что в ходе обращения к конгрессу назвал «нелегалом» иммигранта, который был признан виновным в резонансном убийстве юной девушки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала MSNBC.

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Ранее Джо Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием «о положении союза» упомянул убийство 22-летней американки Лейкен Райли, заявив, что девушка «была убита нелегалом». При этом лидер американского государства перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, после чего подвергся критике со стороны матери жертвы.

В ходе интервью Джо Байдену задали вопрос, сожалеет ли он о том, что назвал мужчину «нелегалом». Президент в ответ заявил, что ему следовало выразиться корректнее и назвать мужчину «лицом без документов», а не «нелегалом».

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Также Байден добавил, что в момент речи перед конгрессом он размышлял о разнице между собой и экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний, по мнению Байдена, часто высказывается о мигрантах как о людях, загрязняющих кровь жителей США. Сам Трамп ранее уже опровергал подобные обвинения.

Журналист MSNBC переспросил, сожалеет ли Байден о том, что назвал иммигранта «нелегалом», и тот уверенно ответил: «да».