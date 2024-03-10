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В Грузии оценили вероятность открытия «второго фронта» против России

Грузия все еще может открыть «второй фронт» против России и стать вовлеченной в военный конфликт на Украине, этот риск сохраняется из-за предстоящих парламентских выборов. Такое заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

В Грузии оценили вероятность открытия «второго фронта» против России
© ТАСС

Он подчеркнул, что назначенные на осень выборы крайне важны для Грузии, на данный момент правительству удалось сохранить экономическое развитие страны, а также стабильно и мир, однако все это может измениться.

«Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли», — подчеркнул он.

Гарибашвили признался, что поговорил с этой проблемой с избирателями и указал: победа на выборах «Грузинской мечты» — единственный альтернативный путь для народа Грузии для сохранения мира, стабильности и развития.

Ранее в феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, который на тот момент занимал пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Владимир Зеленский в ответ на это отозвал из Тбилиси украинского посла.

В МИД РФ рассказали о возможном открытии "второго фронта" против России

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