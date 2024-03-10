В Грузии оценили вероятность открытия «второго фронта» против России

Грузия все еще может открыть «второй фронт» против России и стать вовлеченной в военный конфликт на Украине, этот риск сохраняется из-за предстоящих парламентских выборов. Такое заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что назначенные на осень выборы крайне важны для Грузии, на данный момент правительству удалось сохранить экономическое развитие страны, а также стабильно и мир, однако все это может измениться.

«Риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли», — подчеркнул он.

Гарибашвили признался, что поговорил с этой проблемой с избирателями и указал: победа на выборах «Грузинской мечты» — единственный альтернативный путь для народа Грузии для сохранения мира, стабильности и развития.

Ранее в феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, который на тот момент занимал пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Владимир Зеленский в ответ на это отозвал из Тбилиси украинского посла.

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