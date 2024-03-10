Макрон впервые ответил на слухи о поле его жены Брижит

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 впервые прокомментировал слухи о том, что его 70-летняя жена Брижит родилась мужчиной и является трансгендером.

"Самое страшное – это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких", - сказал президнт.

Супруги оформили брак в 2007 году. Впервые о том, что жена президента Франции родилась мужчиной, заявила 52-летняя ясновидящая Амандин Рой. Слухи были активно подхвачены ультраправыми силами в 2022 году, когда президент вел кампанию по переизбранию. Они затихли после окончания выборов.

Жена Макрона объяснила, почему 10 лет откладывала свадьбу

В прошлом году Макрон назвал неприемлемым нападение на родственника своей супруги Брижит после его телевизионного интервью, отметив, что насилию нет места в демократической стране.