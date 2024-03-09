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В Пакистанае избрали нового президента

В Пакистанае избрали нового президента. Лидером государства стал сопредседатель «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пакистанае избрали нового президента
© globallookpress.com

Политик получил 411 голосов выборщиков в парламенте и четырех собраниях провинций, его конкурент Махмуд Хан Ачакзай — 181 голос. Зардари уже занимал пост президента в Пакистане с 2008 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Пакистана был избран председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф. За Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов Национального собрания, нижней палаты пакистанского парламента.

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