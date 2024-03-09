Нетаньяху отказался выслушивать "моральные проповеди Эрдогана"

Власти Израиля не будут выслушивать критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по военным действиям в секторе Газа. Об эторм заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Нетаньяху раскритиковал Эрдогана за поддержку палестинского движения ХАМАС.

Эрдоган выступил с обвинением Израиля и поддержал ХАМАС

Ранее турецкий лидер обвинил международные организации в игнорировании убийств женщин и детей в секторе Газа.