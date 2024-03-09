Нетаньяху отказался выслушивать "моральные проповеди Эрдогана"

Нетаньяху заявил, что Израиль не будет слушать критику Эрдогана по сектору Газа
Власти Израиля не будут выслушивать критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по военным действиям в секторе Газа. Об эторм заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).
Нетаньяху раскритиковал Эрдогана за поддержку палестинского движения ХАМАС.
Эрдоган выступил с обвинением Израиля и поддержал ХАМАС
Ранее турецкий лидер обвинил международные организации в игнорировании убийств женщин и детей в секторе Газа.