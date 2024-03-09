Трамп назвал великого лидера, который заслужил уважение во всем мире

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что для него стала честью встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - «великим лидером», заслужившим уважение во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Трампа в соцсети Truth Social.

Накануне вечером Трамп принял Орбана в имении Мар-а-Лаго. Около часа они обсуждали темы, затрагивающие интересы Венгрии и США, в том числе «первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации». Затем Трамп пригласил венгерского лидера на ужин и концерт.

Экс-президент США написал в соцсети Truth Social, что для него было честью принимать «Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве гостей».

Он также похвалил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой «Венгрия стала безопасной страной».

«Виктор — великий лидер, которого уважают во всем мире», — добавил Трамп.

Встречу Трампа и Орбана раскритиковал действующий президент США Джо Байден. По его мнению, венгерский премьер не поддерживает демократию и предпочитает «искать диктатуры».

Орбан сделал заявление после встречи с Трампом

Накануне Венгрия получила от ЕС 75,2 млн евро, заблокированных ранее по политическим мотивам.