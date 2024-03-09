Bild рассказал о плане Трампа по Крыму в случае избрания президентом США

Бизнесмен Дональд Трамп, 45-й президент США, снова уверенно приближается к Белому дому. Не исключается, что он снова будет управлять сверхдержавой и оказывать воздействие на другие страны, пишет Telegram-канал «BILD на русском».

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По оценке экспертов, в настоящее время политик «скорее хвастается, чем делает конкретные заявления». Так, он пообещал, после избрания президентом, прекратить военные действия на Украине за 24 часа.

Кроме того, заметили журналисты, Трамп неоднократно заявлял, что не желает защищать Европу, направлять американские войска для спасения европейских партнеров, не выплачивающих положенные средства в бюджет НАТО.

Вместе с тем, предположили аналитики газеты, в случае своего избрания, Трамп может предложить Москве сделку по заморозке военного конфликта по «корейскому» сценарию.

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В рамках соглашения Россия получит Крым, а также территории, уже находящиеся под контролем российских военных и не будет продвигаться дальше.