СМИ: ЕС следует готовиться к выходу США из НАТО в случае победы Трампа

Европейскому союзу стоит начинать подготовку к выходу Соединенных Штатов Америки из состава Североатлантического альянса в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах. Соответствующее заявление сделало британское издание The Telegraph.

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— Перспектива его возвращения в Белый дом вызвала в Европе обеспокоенность по поводу американской поддержки Украины, а также приверженности страны НАТО... Нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз, — следует из публикации.

По данным газеты, при выходе Штатов из состава НАТО в системе безопасности ЕС может образоваться большая «дыра», что станет следствием «чрезмерной» зависимости альянса от американской безопасности, сообщает РИА Новости.

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе опасны для общественности. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в видеоролике, опубликованном на своей странице.

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В свою очередь американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с тезисом другого бизнесмена из Соединенных Штатов Америки, Дэвида Сакса, который заявил, что после распада СССР НАТО также следовало распустить. Соответствующий комментарий к посту Маск оставил в социальной сети X.