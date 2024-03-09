Минобороны Великобритании обвинили в подкупе саудовского принца Бандара

Чиновники министерства обороны Соединенного Королевства на протяжении многих лет проводили сомнительные платежи в банки Саудовской Аравии. Они предназначались экс-главе спецслужб саудитов принцу Бандару бен Султану, пишут обозреватели Дэвид Пегг и Роб Эванс статье для Guardian.

По их сведениям, данные о контактах британских военных с принцем всплыли в ходе судебного разбирательства в отношении Джеффри Кука и Джона Мейсона из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами.

Журналисты отметили, что оба фигуранта дела признали свою причастность к выплатам £9,7 млн высокопоставленным саудовским чиновникам с 2007 по 2010 год.

Вместе с тем, Кук и Мейсон заявили, что их действия были санкционированы британским и саудовским правительствами. Это было необходимо для того, пояснили они, чтобы фирмы из Великобритании выиграли контракты у компаний из конкурирующих стран, таких как Франция и США.

Расследование показало, заметили обозреватели, что Минобороны королевства после крупного скандала в 2006-2007 годах разработало схему выплат принцу Бандару.

Эта схема действовала в 2007-2011 годах, часть полученных средств чиновник тратил на обслуживание своего личного самолета Airbus A340.

В рамках новой схемы саудиты ежемесячно переводили средства на банковский счет британского Министерства обороны в рамках официальных договоренностей о покупке военной техники у Великобритании.

Ведомство, в свою очередь, возвращало часть этих средств на другой счет саудовского правительства для расходов на «неоперативные нужды».