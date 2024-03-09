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Эрдоган признал контакты с лидерами ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге, что Анкара продолжит поддерживать палестинское движение ХАМАС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Эрдоган выступил с обвинением Израиля и поддержал ХАМАС
© globallookpress.com

Глава Турции подчеркнул, что никто не заставит власти страны признать Хамас террористической группировкой.

Эрдоган отметил, что Анкара не скрывает контакты с лидерами ХАМАС и решительно поддерживает этих руководителей.

Кроме того, президент раскритиковал действия ЦАХАЛ в секторе Газа. По его мнению, израильские военные «совершают преступления против человечности» в анклаве.

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Ранее Эрдоган выразил сожаления, что исламский мир, насчитывающий порядка 2 млрд человек, не смог выполнить в полном объеме свой «братский долг» перед народом Палестины.

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