Эрдоган выступил с обвинением Израиля и поддержал ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге, что Анкара продолжит поддерживать палестинское движение ХАМАС. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Глава Турции подчеркнул, что никто не заставит власти страны признать Хамас террористической группировкой.

Эрдоган отметил, что Анкара не скрывает контакты с лидерами ХАМАС и решительно поддерживает этих руководителей.

Кроме того, президент раскритиковал действия ЦАХАЛ в секторе Газа. По его мнению, израильские военные «совершают преступления против человечности» в анклаве.

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Ранее Эрдоган выразил сожаления, что исламский мир, насчитывающий порядка 2 млрд человек, не смог выполнить в полном объеме свой «братский долг» перед народом Палестины.