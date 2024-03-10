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Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех сел на границе

Азербайджан потребовал от Армении возвращения четырех сел на границе — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы. Об этом сообщает ТАСС.

Азербайджан обратился с требованием к Армении
© ТАСС

По словам вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, принадлежность этих сел Баку «бесспорна и они подлежат немедленному освобождению».

В службе вице-премьера назвали недостоверной распространяемую СМИ информацию об оккупации Азербайджаном 31 армянского села на границе.

Ранее в Баку рассказали об оккупации Ереваном восьми азербайджанских сел. Как заявил депутат парламента Азербайджана Фазаил Агамалы, власти республики должны провести в Армении военную операцию, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что у страны есть возможность заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Он отметил, что народы Армении и Азербайджана нуждаются в мире. Мирзоян допустил, что страны придут к соответствующему соглашению.

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