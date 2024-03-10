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Бывший депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник дал совет президенту США Джо Байдену на случай проигрыша Украины в конфликте с Россией. По его мнению, действующему главе Белого дома не стоит идти на выборы, если республика потерпит поражение, передает РИА Новости.

Бывший депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины
© globallookpress.com

Политик пояснил, что американцы лоббируют свои интересы через Владимира Зеленского, поэтому крах власти в Киеве будет означать провал демократов в президентской гонке.

Олейник отметил, что США поставили задачу любым путем удержать ситуацию на Украине до выборов в ноябре 2024 года.

«Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом», — заключил экс-депутат.

Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Украина способна остановить Россию.

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