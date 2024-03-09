Азербайджан потребовал у Армении возвращения сел

Офис вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, который возглавляет государственную комиссию по делимитации с Арменией, заявил, что необходимо решить вопрос присоединения четырех эксклавных азербайджанских сел — Юхары Аскипара (армянский Верин Воскепар), Кярки (Тигранашен), Софулу и Бархударлы. Об этом пишет Sputnik Aрмения в своем Telegram-канале.

Также в Баку заявили, что четыре азербайджанских села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы «подлежат немедленному освобождению». Данные села находятся в Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном.

7 марта сообщалось, что комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, которую возглавляют вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, провели очередную, седьмую встречу.

5 марта депутат азербайджанского парламента Фазаил Агамалы заявил о необходимости проведения военной операции в Армении, пока у республики нет тяжелого вооружения, с целью присоединения восьми сел.

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Ранее стало известно, что в Армении обсуждают идею о вступлении в Евросоюз.