На восстановление Газы потребуется более 90 млрд долларов

На восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребуется свыше 90 миллиардов долларов, сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, сектор Газа является свидетелем большой трагедии – там погибли тысячи людей.

Ранее СМИ писали, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Вашингтон не планирует отправлять своих военнослужащих в сектор Газа. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".