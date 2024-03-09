В Китае заявили о росте риска пандемии «болезни X»

Риски глобального распространения «болезни Х» увеличиваются из-за нескольких факторов, но пандемии можно избежать. Так считает глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, передает ТАСС.

Чиновник выступил на брифинге Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он озвучил позицию китайских экспертов, согласно которой пандемия «болезни X» скоро может прокатиться по планете. Об этом говорит целый ряд факторов.

«Ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов человеческой деятельности и частая межвидовая передача возбудителей», — перечислил данные факторы Ван Хэшэн.

Он напомнил, что «болезнь X» не имеет отношения к конкретной инфекции. Исследователи называют так несуществующее массовое заболевание, вызываемое гипотетическим патогеном. Оно может привести к глобальной пандемии.

По словам Ван Хэшэн, появления «болезни X» сложно избежать, но пандемию можно предотвратить.

Сессия ВСНП проходит в Пекине с 4 по 11 марта, обсуждаются ключевые направления социально-экономического развития Китая

Ранее политолог заявил, что в ЕС распространяют панические слухи о «болезни X», чтобы «объединить Европу».